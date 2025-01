Palmeiras anuncia contratação da lateral e atacante Thay Coutinho para o feminino

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira mais uma contratação para a equipe feminina. A lateral-direita e atacante Rhay Coutinho deixou o Red Bull Bragantino para reforçar o elenco das Palestrinas.

A jogadora de 31 anos fez história no Red Bull Bragantino ao ser a primeira atleta da equipe feminina a chegar à marca de 100 jogos pelo Massa Bruta. Rhay defendeu o time de Bragança Paulista por quatro temporadas, conquistando a Série A2 do Campeonato Brasileiro em 2021 e 2023.

No Palmeiras, Rhay encontrará uma cara conhecida, que é a da técnica Camilla Orlando, com quem trabalhou no Bragantino, em 2021. A treinadora, que renovou seu contrato com o Alviverde por mais uma temporada, segue no comando da equipe.