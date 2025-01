Dívida do Corinthians com empresário por Ramiro chega a R$ 42 milhões; veja os detalhes

O Corinthians vive momento dramático financeiramente, com sua dívida chegando a R$ 2,4 bilhões, contabilizando o débito referente à Neo Química Arena.

O clube adotou o Regime Centralizado de Execuções (RCE), que faz parte do plano do Timão para organizar as ordens de pagamentos a credores e execuções judiciais, mas ainda assim sofre com bloqueios na Justiça, como o do empresário André Cury, que impossibilitou a diretoria de pagar o salário do elenco e da comissão técnica nesta semana.

Veja a nota completa de Andrés Sanchez:

A contratação do volante Ramiro foi uma excelente oportunidade de aquisição a custo zero de um atleta convocado para a seleção brasileira.

Ramiro veio do Grêmio, que devia cerca de 3 milhões de euros ao agente do jogador e atuaria até dezembro de 2019 apenas pelos salários, sem que o Corinthians fosse obrigado a liberá-lo. Somente a partir de janeiro de 2020, caso chegasse uma oferta de cerca R$ 12,5 milhões, haveria obrigação de liberá-lo, ou de igualar a proposta.

No início de 2020, o Corinthians se comprometeu a adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta. A situação, no entanto, se complicou em março, quando a pandemia reduziu dramaticamente as receitas e todos os clubes tiveram que renegociar com credores e devedores, naquele que foi o último ano do meu mandato.