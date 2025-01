São Paulo inicia pré-temporada com apenas um reforço disponível

Wendell, por sua vez, já assinou um pré-contrato com o Tricolor e será jogador do clube a partir de julho, mas ainda tenta convencer o Porto, clube que detém seus direitos econômicos, a liberá-lo antecipadamente.

Enquanto Enzo Díaz chegará aos EUA dias depois do restante do elenco, Wendell ainda é uma incógnita. A diretoria espera conseguir a liberação do jogador para tê-lo à disposição desde o início do ano, mas há a possibilidade de ele não participar da pré-temporada, chegando ao São Paulo somente no segundo semestre.

Vale lembrar que o São Paulo ainda busca a contratação de um lateral direito no mercado após a saída de Rafinha, que se transferiu para o Coritiba. Atualmente, Igor Vinícius e o jovem Moreira são as duas únicas opções do técnico Luis Zubeldía para o setor.

Confira a programação da primeira semana de pré-temporada do São Paulo:

Quarta-feira (08/01)



8h - reapresentação no CT da Barra Funda