Darlan se despede com 3 das 4 maiores pontuações da Superliga

O oposto Darlan se despediu do Sesi Bauru com a derrota para o Praia Clube por 3 a 1, no jogo 3 da série de quartas de final da Superliga 2014/2025, nesta noite, no Ginásio Paulo Skaf. Depois de seis anos no projeto, ele vai se transferir para o Verona, da Itália, para a sua primeira experiência internacional da carreira.

Nitidamente emocionado na entrevista pós-jogo ao Sportv, ele fez questão de agradecer ao projeto.

“Minha última partida pelo Sesi, queria que fosse diferente. Eu estou desde 2019 aqui, muito tempo… Se eu falar muito, vou acabar chorando. Não sei o que falar, de verdade… Obrigado a todos que me acolheram, a torcida em São Paulo, em Bauru, fica o aprendizado que tive com todos. Agora é cabeça erguida, pensar no futuro e agradecer ao Sesi por todas as oportunidades que me deram. Só agradecer mesmo”, disse Darlan, lembrando da mudança de endereço do projeto para o interior paulista.