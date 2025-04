Goiás e Vila Nova empatam clássico animado na Serrinha pela Série B

O time da casa manteve a pressão, mas aos 40 minutos, o Vila Nova empatou. Em contra-ataque rápido, Poveda tabelou com Labandeira e deixou o uruguaio na cara do gol para igualar o placar.

A segunda etapa começou equilibrada, com as equipes se alternando no ataque. Aos 20 minutos, Rafael Gava cobrou escanteio e Messias subiu bem para colocar o Goiás novamente na frente. Quando a vitória parecia encaminhada, o Vila reagiu.

Aos 43 minutos, Jean Mota cobrou falta na área, Arilson venceu a marcação e empatou de cabeça. No fim, Elias foi expulso e o Vila terminou com um a menos após confusão. Mesmo assim, pressionou nos minutos finais atrás do gol da virada.

Na próxima rodada, o Goiás visita o América-MG no domingo (20), às 20h, no Independência. No mesmo dia, às 16h, o Vila Nova recebe o Botafogo-SP no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 X 2 VILA NOVA