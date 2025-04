Praia Clube elimina atual campeão Sesi, vence e vai à semi da Superliga

O JOGO

O Sesi Bauru contou com uma boa sequência no saque de Darlan e Lukas Bergmann para abrir cinco pontos de frente (19 a 14), mas a vantagem não foi definitiva no primeiro set. O Praia melhorou sua relação bloqueio-defesa para pontuar nos contra-ataques e empatar o jogo em 22 a 22. Os dois times seguiram trocando pontos, salvando set points até a parcial terminar no 41 a 39 para o Praia, recorde na atual edição da Superliga.

Darlan terminou o set com incríveis 15 pontos, enquanto o Franco fez nove e dividiu a responsabilidade com Maicon (7). O Sesi Bauru sentiu a virada e caiu muito de produção em quadra. O Praia manteve o bom ritmo do set anterior e venceu, sem nenhuma dificuldade, por 25 a 12.

O jogo voltou a ficar equilibrado na terceira parcial, com Darlan virando bem as bolas para os donos da casa e o Praia mantendo uma distribuição mais equilibrada com Maicon e Franco bem no ataque. Os visitantes chegaram a ter dois match points com 24 a 22, mas não aproveitaram, com o levantador Mateus Bender pontuando no bloqueio para igualar em 24-24. O valente Sesi Bauru reagiu e estendeu o jogo.

Com dores na perna, Darlan foi pouco acionado no quarto set. O Sesi sentiu falta de sua referência e desta vez não conseguiu reagir quando o Praia abriu 21 a 17.

SESI BAURU: Bender, Darlan, Éder, Thiery, Lukas Bergmann, Guiga e Douglas Pureza (líbero). Entraram: Marcos, Barreto, Robert, Bento e Vitinho. Técnico: Anderson Rodrigues.