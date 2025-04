Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir

Cruzeiro e Bahia se enfrentam hoje, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Cruzeiro não vence há quatro partidas. Jogando no Morumbis, a equipe celeste saiu atrás do marcador, mas foi buscar o empate em 1 a 1 diante do São Paulo, no fim de semana.