Fluminense anuncia retorno do goleiro Marcelo Pitaluga, ex-Liverpool

Pitaluga ainda acumula passagens pelo St. Patrick, da Irlanda, e Livingston, da Escócia. O Liverpool cedeu o goleiro por empréstimo a ambos os times.

No Fluminense, o jovem goleiro terá a oportunidade de atuar ao lado de Fábio, titular da posição. O atleta exaltou o novo companheiro e destacou sua importância para o Tricolor Carioca e o futebol brasileiro.

"O Fábio é um dos grandes ídolos do futebol brasileiro e do Fluminense. Sem sombra de dúvidas sempre foi uma inspiração para mim e para qualquer goleiro. Ele vem atuando em alto nível há muitos anos e a gente sabe da dificuldade que é conseguir isso. Estar no dia a dia com ele, observando e aprendendo vai ser muito bom. É sempre bem-vindo ter um goleiro e uma pessoa como ele"