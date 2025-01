Com dois de Di María, Benfica bate o Braga e avança à final da Copa da Liga Portuguesa

E o time mandante não parou por aí. Ainda na etapa inicial, aos 36, Pavlidis aproveitou vacilo da defesa do Braga, disparou em contra-ataque pela esquerda e cruzou a meia altura para Di María. O argentino, com extrema categoria, tocou de primeira com o pé esquerdo e marcou o terceiro gol do Benfica.

O Benfica tirou o pé no segundo tempo e não marcou mais gols. Do outro lado, tudo dava errado. Aos 33 minutos, após revisão no VAR, o árbitro expulsou o zagueiro Jónatas, que havia acabado entrar no jogo, por uma entrada forte no tornozelo de Carreras. O Braga ficou com a menos, e o time mandante seguiu controlando a partida até o apito final.