Rony recusa primeira investida do Fluminense, mas não descarta saída do Palmeiras

Por enquanto, Rony deve seguir como jogador do Palmeiras. Depois de demonstrar interesse no atacante, o Fluminense avançou com uma proposta pela contratação do atleta de 29 anos, mas essa primeira investida foi recusada pelo estafe do jogador.

Enquanto isso, Rony se apresentou normalmente no Palmeiras e segue realizando as atividades ao lado do restante do elenco. O atacante tem contrato com o Alviverde até o fim de 2026.

A informação de que o estafe de Rony recusou a investida do Fluminense foi publicada inicialmente pelo jornalista André Hernan e confirmada pela Gazeta Esportiva.