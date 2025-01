Palmeiras renova os contratos de sete atacantes do time feminino para a temporada de 2025

O Palmeiras segue o planejamento da equipe feminina para 2025 e anunciou, nesta terça-feira, as renovações de contratos de sete atacantes. São elas Amanda Gutierres, Bianca Gomes, Gaby Santos, Soll, Stefanie, Tainá Maranhão e Victoria Liss.

Antes disso, o Verdão já havia anunciado as renovações de outras atletas. Ao todo, o clube renovou com 26 jogadoras para esta temporada. Por outro lado, seis se despediram após o fim do último ano.

Amanda Gutierres foi destaque do Palmeiras em 2024, sendo artilheira no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro femininos. Ao todo, na última temporada, ela disputou 32 jogos e 22 gols. A camisa 9 alviverde irá disputar sua terceira temporada pelo clube