Após primeiro ano de oscilações, Félix Torres quer se consolidar no Corinthians

O zagueiro Félix Torres não teve um primeiro ano positivo no Corinthians, oscilando e cometendo falhas com e sem a bola. No entanto, o beque busca um 2025 diferente para se consolidar como uma peça confiável no elenco de Ramón Díaz.

Mesmo não sendo unanimidade, Félix teve alta minutagem em 2024. O atleta participou de 52 jogos, sendo 48 como titular, somando todas as competições. O jogador não atuou na reta final de temporada por conta de uma lesão na coxa direita, mas está recuperado para ajudar a equipe.

O zagueiro equatoriano foi um alto investimendo da diretoria do Corinthians, que topou pagar US$ 6,5 milhões em janeiro de 2024 ao Santos Laguna, do México, para adquiri-lo. Na época, o valor convertido era de R$ 31,5 milhões.