Filho de Robinho marca em estreia, Santos goleia clube alagoano e se classifica na Copinha

Com apenas 16 anos, Robson Júnior, mais conhecido como Juninho, fez sua estreia na Copa São Paulo. O meio-campista é filho de Robinho, ex-jogador e multicampeão com a camisa do Santos.

Ele entrou aos oito minutos do segundo tempo, participou do quarto gol alvinegro, anotado por Kauan Pereira, anotou o quinto e sofreu o pênalti que originou o sétimo. Na comemoração do seu tento, aliás, imitou as famosas pedaladas do pai.

Juninho já tem um contrato profissional com o Peixe. O vínculo vai até metade de 2027, com multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 317,7 mi) para clubes do exterior.

Robinho, por sua vez, está preso desde março de 2024, na Penitenciária 2 de Tremembé (SP). Ele cumpre pena de nove anos por estupro coletivo, crime cometido em 2013, na Itália, quando jogava pelo Milan.