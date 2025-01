Corinthians abre temporada de 2025 com três laterais esquerdos; veja situação de cada um

Outra opção para Ramón é o lateral esquerdo Hugo, com características mais defensivas. O camisa 46 teve alta minutagem em 2024, especialmente com o técnico António Oliveira, mas perdeu espaço com a chegada de Ramón.

Mesmo sendo mais contido para apoiar, Hugo fechou a temporada passada com seis assistências em 52 jogos (45 como titular). O atleta de 27 anos tem contrato até final de 2026.

Por fim, a comissão técnica conta com o retorno de Diego Palacios, que lesionou gravemente o joelho e perdeu praticamente toda a temporada passada. O jogador equatoriano se machucou logo em sua estreia pelo Timão, contra o São Bernardo, e não voltou a atuar.

Palacios abdicou de suas férias e passou as últimas semanas treinando no CT da base do Corinthians, ao lado dos campos do profissional. O atleta deve estar pronto para o início do Estadual.

Palacios tem características mais próximas a de Bidu, de ultrapassagem. O jogador deixou o Los Angeles FC e assinou com o Corinthians até final de 2027.

E a base?