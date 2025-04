'Não foi nossa melhor noite', admite Filipe Luís após vitória do Flamengo

O técnico Filipe Luís admitiu que o Flamengo teve um desempenho abaixo na vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, na Venezuela, na estreia no Grupo C da Libertadores.

Reconheço: não foi nosso melhor jogo. Claro que o adversário nos colocou em situações que nos complicou bastante, mas é como sempre penso: quando o time não está bem, não está numa boa noite, tem que competir. O adversário tinha um plano de jogo interessante que nos causou dificuldades em algum momento, mas os jogadores competiram bem. Me surpreendeu a mudança de sistema que o Táchira fez. Eles não vinham jogando com uma linha de cinco. Nos últimos jogos atuaram no 4-4-2, e isso, sim, me gerou surpresa, mas como eu falei: não foi nossa melhor noite, mas o importante é que o time soube competir bem para poder vencer

Filipe Luís

O que mais ele falou?

Sabia que seria difícil: "Eu sabia que o jogo seria difícil hoje. A gente saiu ontem às 10h da manhã do Rio de Janeiro e chegamos 23h na Venezuela. Os jogadores fizeram uma viagem incrível e, no final das contas, sim, temos um orçamento maior, temos um time que é um elenco mais caro, mas entramos 11 contra 11 dentro do campo. Jogamos na casa do adversário, o adversário tem qualidade, tem um plano de jogo muito claro, sabe muito como jogar e nos criaram dificuldades onde nossos jogadores de defesa fizeram um jogo esplêndido, tiraram várias bolas cruciais para que a gente não pudesse tomar gol. Na Libertadores nunca é fácil".