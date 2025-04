Torcedores de Palmeiras e São Paulo flagram atos de racismo no Peru e na Argentina

Antes dos jogos da Copa Sul-Americana e da Libertadores, a Conmebol instituiu um protocolo com jogadores em campo e equipe de arbitragem para condenar o racismo. Todos se posicionam em uma meia-lua no círculo central, com o árbitro no meio de frente para as câmeras.

Esse ato de 20 segundos foi seguido por um apito simbólico, marcando o início de uma mensagem de repúdio a todas as formas de discriminação, racismo e violência. No intervalo dos jogos, os locutores informaram ao público que "a bola não seria movimentada, como um símbolo de rejeição a essas práticas, e transmitiram uma mensagem firme: O futebol deve ser um espaço livre de ódio e violência. A iniciativa tem o objetivo de enviar uma mensagem retumbante: Basta!".