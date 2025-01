Saída de Fagner consolida ainda mais novo grupo de líderes no Corinthians

A saída de Fagner para o Cruzeiro abriu ainda mais espaço para a consolidação de um novo grupo de líderes no elenco do Corinthians.

Postulantes à faixa de capitão

Fagner era o capitão do Corinthians. Apesar de reserva em grande parte da última temporada, o lateral era o primeiro capitão do time e tratado como tal por Ramón Díaz nas entrevistas quando o assunto era esse — o treinador, no entanto, foi o responsável por liberar o atleta.

Romero é o único remanescente do antigo grupo de líderes. O paraguaio exercia ao lado de Fagner, Cássio, Fábio Santos e Gil o papel de líder do elenco. A tendência é que, quando estiver em campo, o paraguaio seja o capitão em 2025. Maycon, que renovou o empréstimo, é outro com bom tempo de casa.