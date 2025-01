Com Gabigol e Dudu, delegação do Cruzeiro desembarca nos Estados Unidos para pré-temporada

Nesta segunda-feira, com Gabigol e Dudu, a delegação do Cruzeiro desembarcou na Flórida para realizar a pré-temporada. Porém, o grupo ainda está incompleto. Até o momento, 23 jogadores chegaram aos Estados Unidos.

Apresentado ao torcedor cruzeirense no Mineirão, o lateral Fagner é um dos que ainda não se juntaram com o restante do elenco. O atleta fez um acordo com o Cabuloso para chegar aos Estados Unidos ao longo desta semana.

Yannick Bolasie, reforço para esta temporada, também combinou com o clube para desembarcar no país ainda nesta semana, assim como o meia Matheus Pereira. Ambos os atletas estavam de férias e vão direto para a Flórida.