Paulinho registra recuperação de lesão antes de começar pré-temporada no Palmeiras

Paulinho passou pela cirurgia no local no dia 4 de dezembro, pouco antes do fim da temporada. O jogador disputou parte da temporada no sacrifício já que inicialmente optou, junto ao seu ex-clube, por um tratamento conservador. Desde então, o atleta vem se recuperando da lesão.

Anunciado no último dia 31 de dezembro, Paulinho assinou contrato com o Verdão até 2029. Foram incluídos na negociação os meias Gabriel Menino e Patrick, do sub-20.

O Palmeiras estreia oficialmente na temporada de 2025 no dia 15 de janeiro, quando enfrenta a Portuguesa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília) em jogo previsto para acontecer no Allianz Parque.