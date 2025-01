PSG vence Mônaco com gol nos acréscimos e conquista a Supercopa da França

O PSG conquistou a Supercopa da França depois de bater o Mônaco, por 1 a 0, com gol no fim, neste domingo (5). Depois de um jogo com chances perdidas para ambos os lados, a equipe comandada por Luis Enrique marcou nos acréscimos, com Dembélé e faturou a taça, no Estádio 974, em Doha, no Catar.

A equipe parisiense volta a campo no próximo domingo (12) para enfrentar o Saint-Etienne, às 16h35 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pelo Campeonato Francês. O Mônaco, por sua vez, duela com o Nantes, na sexta-feira (10), às 15h, fora de casa.

Como foi o jogo

O Paris Saint-Germain teve a chance de abrir o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Após vacilo da defesa do Mônaco, a bola sobrou com Doue, que finalizou forte e acertou o travessão. Por volta dos 21 minutos, Dembélé fez boa jogada, driblando a marcação adversária, mas bateu fraco e Kohn fez a defesa. Pouco depois, Vitinha arriscou um chute de fora da área e mandou para fora, com perigo.