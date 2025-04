Vasco encerra preparação para clássico contra o Flamengo; veja provável escalação

Assim, uma provável escalação do Vasco tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Garré e Vegetti.

O duelo contra o Flamengo é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para este sábado, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). O Vasco ocupa a sétima posição na tabela, com seis pontos.