Palmeiras mantém invencibilidade de oito anos em estreias e aplica sua maior goleada na Copinha

A base do Palmeiras promete um forte 2025. Na última sexta-feira, as Crias da Academia estrearam na Copa São Paulo de Futebol Júnior com goleada por 9 a 0 sobre o Náutico-RR. Com isso, o Verdão manteve sua invencibilidade de oito anos nas estreias da competição e bateu o recorde de sua maior goleada na competição.

Antes dos 9 a 0 sobre o time de Roraima, o maior placar feito pelo sub-20 do Verdão na Copinha foi um 8 a 0 contra o Flamengo-SP, em 1999.

Luighi foi o grande nome do jogo e brilhou com dois gols e três assistências. Também balançaram as redes na Arena Barueri Thalys (duas vezes), Riquelme Fillipi, Benedetti, Figueiredo, Agner e Sorriso. O resultado deixou o Verdão na liderança do grupo 19.