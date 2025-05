Jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto após volta ao RJ e goleiro tem carro baleado

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que realizou buscas pela região depois do ocorrido na manhã desta quinta. "A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa, através do comando do BPVE, que, nesta quinta-feira (08/05), policiais militares realizaram buscas pela região e conduziram as vítimas para a 21ª DP", disse a PM em nota, em contato com o site GE.

O Flamengo empatou em 1 a 1 com o Central Córdoba na quarta-feira, pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores. A partida aconteceu em Santiago del Estero, na Argentina. O time carioca ocupa a terceira posição da chave, atrás de LDU e do próprio Central Córdoba.

Os jogadores do Flamengo devem se reapresentar para os treinamentos no Ninho do Urubu na tarde desta quinta-feira. No próximo sábado, o time rubro-negro pega o Bahia, às 21 horas (de Brasília), no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.