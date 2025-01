Negócios frustrados, rebaixamento e bronca da torcida: como foi a passagem de Gallo pelo Santos

Poucos dias depois, o Santos anunciou Pedro Martins como novo CEO. Com ele, veio o novo comandante: o português Pedro Caixinha.

O dirigente levou cerca de duas semanas para, em conjunto com o presidente, demitir Gallo, Marcelo Fernandes, Carlito Macedo e Arzul. Ele veio do Botafogo, onde participou das conquistas dos títulos brasileiro e da Libertadores em 2024.

Gallo convivia com enorme pressão no Peixe e enfrentava sérias dificuldades no mercado da bola, mas ainda contava com apoiadores internamente. Além disso, o executivo foi bancado por Marcelo Teixeira, com quem tem uma relação antiga. Foi justamente o atual presidente do Alvinegro Praiano que indicou a sua contratação a Andres Rueda, em meados de 2023.

Outros nomes ligados ao mandatário também gostavam e ainda depositavam confiança no dirigente. Este grupo inclui pessoas que não têm cargo oficial no clube, mas que têm forte influência nos bastidores do CT Rei Pelé.

Agora sem Alexandre Gallo, o Santos corre para recuperar o tempo perdido e trazer novos jogadores para a equipe dirigida por Caixinha. A demora, porém, incomoda.