Santos sofre com goleiro, mas vence Tirol com brilho de joia de R$ 630 mi

Mesmo sem mostrar grande inspiração, o Santos fez a lição de casa em Araraquara, venceu o Tirol-CE por 1 a 0 e garantiu seus três primeiros pontos na atual edição da Copinha. O confronto foi válido pelo Grupo 7, disputado na Fonte Luminosa.

O único gol do jogo foi marcado por Gabriel Bontempo, meia que tem multa rescisória de R$ 630 milhões. O confronto também ficou marcado pela boa atuação de Vitor Hugo, goleiro da equipe cearense que fechou, principalmente no 2° tempo, a sua meta.

No outro jogo do grupo, a Ferroviária não tomou conhecimento do estreante Jaciobá e aplicou 8 a 0 nos alagoanos. A anfitriã, portanto, lidera a chave pelo saldo de gols até a próxima rodada, marcada para segunda (6).