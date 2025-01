Bia Haddad conhece rival da estreia em Adelaide

O início da nova temporada apresenta uma fase melhor para Madison Keys. Na volta das férias, a norte-americana disputou 3 jogos pelo torneio de Auckland, com duas vitórias e uma derrota.

Já Bia Haddad disputou duas partidas e perdeu todas. Ela foi derrotada em duas oportunidades na United Cup, competição mista entre países.

A classificada do duelo entre Bia Haddad e Madison Keys enfrentará no WTA 500 de Adelaide a vencedora do confronto entre a letã Jelena Ostapenko, cabeça 8 do torneio, e a polonesa Magdalena Frech.