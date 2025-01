Ônibus do Juventude sofre acidente após deixar equipe sub-20 para disputa da Copinha

O Esporte Clube Juventude informa que o ônibus oficial do Clube, que se deslocava de volta à Caxias do Sul após deixar a equipe sub-20 na cidade de Tietê, foi atingido por um veículo que invadiu a pista contrária, próximo a Curitiba.

Informamos que os dois motoristas do ônibus...

"Informamos que os dois motoristas do ônibus alviverde, os únicos ocupantes do veículo, encontram-se bem e sem ferimentos. Aguardamos maiores informações a respeito dos ocupantes do outro veículo e estamos na torcida para que estejam bem e em segurança", completou o clube.

A estreia do Juventude na Copinha ocorre nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, contra o Comercial Tietê. Ambas as equipes sem encontram no Grupo 12, ao lado de América-RN e Operário Caarapoense-MT.