Próximo de deixar o Botafogo, Artur Jorge revela sondagens: "Brasil, Portugal e Oriente Médio"

O técnico Artur Jorge, que não deve ficar no Botafogo para a temporada de 2025, disse ter recebidons sondagens de clubes brasileiros, portugueses e do Oriente Médio. Segundo o jornal português A Bola, o Al-Rayyan, do Catar, tem acordo encaminhado para a contratação do treinador.

Artur entende que deveria ter sido mais valorizado pelo Botafogo após a conquista da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O Glorioso, por sua vez, alega que a comissão técnica ganhou uma bonificação considerável devido aos títulos conquistados.

"Valorização que deve ser reconhecida. Nesta altura, tivemos algumas abordagens, não só na parte final do campeonato, mas desde o início. A partir mais ou menos da semifinal contra o Peñarol (semifinal da Libertadores), começamos alguns contatos sobre possibilidades, equipes que possam demonstrar curiosidade sobre a minha posição. Tivemos equipes brasileiras, portuguesas e do Oriente Médio. As possibilidades foram colocadas na mesa para o meu agente" afirmou Artur Jorge em entrevista ao site Mais Futebol.