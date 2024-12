Milan anuncia demissão do técnico Paulo Fonseca após apenas quatro meses

O Milan anunciou oficialmente a demissão do treinador Paulo Fonseca, que tinha contrato até junho de 2027, nesta segunda-feira (30). A última partida sob o comando da equipe italiana foi no domingo (29), quando ficou no empate por 1 a 1 com a Roma.

"O AC Milan anuncia que Paulo Fonseca foi dispensado de suas funções como treinador principal do time principal masculino. O Clube estende sua gratidão a Paulo por seu grande profissionalismo e deseja a ele o melhor em seus futuros empreendimentos", escreveu o Milan.

Paulo fez sua estreia no dia 17 de agosto deste ano. Ao longo do período, somou 12 vitórias, seis empates e seis derrotas em 24 jogos.