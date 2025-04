Alvaro Guillen Meza e Tomas Barrios Vera se enfrentam na final do ATP Challenger de Campinas

A 15ª edição do ATP Challenger de Campinas conheceu neste sábado seus dois finalistas. Alvaro Guillen Meza (ECU) e Tomas Barrios Vera (CHI) não deram chances para os adversários e garantiram suas vagas para a decisão. O confronto decisivo acontece neste domingo, às 11h (de Brasília), na Sociedade Hípica de Campinas, com entrada gratuita.

Pela primeira semifinal do dia, entre Meza (ECU) e Matias Soto (CHI), vitória do equatoriano por 2 sets, 6/1 e 6/2. Após o duelo, ele analisou a partida e sua classificação.

"Muito feliz e agradecido com todos, equipe e família. A verdade é que foi uma partida muito dura, em todos os sentidos, uma semifinal muito complicada, com tensão até o fim, mas pude sair com a vitória. Agora vamos para a final", disse o número 243 do ranking.