Chapecoense perde para o CRB fora de casa e estreia com derrota na Série B

A Chapecoense estreou na Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, diante do CRB. No Estádio Rei Pelé, David marcou o único gol da partida e garantiu a vitória do time da casa por 1 a 0.

Com o resultado, a Chapecoense começa na competição na 19ª posição. Por outro lado, o CRB soma seus três primeiros pontos e assume, por enquanto, a 4ª colocação.

A Chapecoense volta a campo no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Coritiba, na Arena Condá. O CRB visita o Athletic Club no dia 13 de abril, domingo, às 16 horas. As duas partidas são válidas pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.