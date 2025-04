Vôlei Renata recebe o Joinville pelas quartas de final da Superliga masculina

"Em casa nós somos muito fortes, mas fizemos bons jogos fora do Taquaral também. A tabela desta temporada se dividiu muito claramente em pontos. Joinville é um time muito disciplinado taticamente, com bons jogadores, com muitas peças disponíveis, o treinador usa muito bem o banco, pudemos ver isso nos dois jogos que tivemos contra eles nesta temporada. Nossa torcida é muito forte, temos conforto em jogar aqui, mas lá não vai ser diferente", pontuou o técnico Horacio Dileo.

Na temporada 24/25, o Vôlei Renata fez 15 jogos no Ginásio do Taquaral, conquistando 13 vitórias, com aproveitamento de 88% diante sua torcida. Fora das quadras, os campineiros também tiveram grande desempenho com média de mais de 2.500 torcedores e taxa de ocupação de 100% em todos os duelos em Campinas. Como mandantes, os comandados do técnico Horacio Dileo ainda somam mais uma vitória, para cima do Sada/Cruzeiro, por 3 a 0, em Belém.

"Acho que, até agora, fizemos uma Superliga muito boa. Minha maior felicidade não são apenas os resultados, mas sim o trabalho que fazemos diariamente aqui. É um time que treina muito bem, com muita vontade, com alegria e isso, para mim, é muito importante. Eu sempre falo que não negocio a alegria, não negocio os sorrisos, em alguns momentos que eu sou mais duro, em outros sou mais leve, mas sempre somos constantes e temos de entender o que precisamos fazer todos os dias, isso o time sempre faz muito bem", acrescentou Dileo.