Com gol de brasileiro, United perde para Newcastle e se afunda em crise

Com o resultado, os comandados do técnico Ruben Amorim chegaram a três derrotas seguidas na liga nacional, estacionando na 14ª posição da Premier League, com 22 pontos, sete a mais em relação à zona de rebaixamento.

Classificação e jogos Inglês

Já o Newcastle alcançou a quarta vitória seguida e subiu para a 5ª colocação, com 32 pontos. O time de Eddie Howe está na frente, além do United, de clubes como Manchester City e Tottenham.

O próximo compromisso do time de Casemiro e companhia será contra o líder Liverpool, fora de casa, no dia 5 de janeiro (domingo). O Newcastle, por sua vez, vai receber o Tottenham um dia antes.