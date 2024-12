Brasileiros confiam em pódio na São Silvestre e pedem união entre atletas durante a prova

Fabio de Jesus Correa, melhor brasileiro na São Silvestre de 2022 disse acreditar em seu potencial e de seus compatriotas para ser premiado no último dia do ano. Ele chega com grande expectativa para a prova depois de conquistar o bicampeonato da Volta Internacional da Pampulha, em Belo Horizonte.

"Todos querem. Quem não quer subir no pódio da São Silvestre? Acredito muito nos brasileiros, todos estão preparados. Sei que cada um vai dar seu melhor e vou estar ali junto, dando meu melhor, o que for possível para estar no pódio. Vai ser consequência, mas vamos dar nosso melhor", projetou.

No feminino, Nubia Oliveira também vê potencial do Brasil em subir ao pódio e, quem sabe, no lugar mais alto dele. Aos 22 anos, a atleta estreou na São Silvestre em 2022, no pelotão de elite, quando ficou em décimo lugar, sendo a quinta melhor brasileira.