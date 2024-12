Alvo do Palmeiras: titular, Andreas Pereira dá assistência em empate do Fulham pelo Inglês

Andreas Pereira é um dos jogadores que interessa ao Palmeiras para a temporada de 2025. Neste domingo, o meio-campista foi titular no Fulham e deu assistência para o primeiro gol de sua equipe no duelo contra o Bournemouth, que terminou empatado por 2 a 2, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês.

O Fulham abriu o placar aos 39 minutos. Andreas Pereira cobrou escanteio certeiro na cabeça de Raúl Jiménez. O atacante Evanilson deixou tudo igual para o Bournemouth. Wilson chegou a colocar a equipe de Andreas na frente novamente, mas Outtara, nos últimos minutos, empatou e deu números finais à partida.

O meia não disputou todo jogo. Aos 25 minutos do segundo tempo, Andreas foi substituído e deu lugar a Tom Cairney.