Novo diretor do Flamengo, José Boto avalia elenco em chegada ao Rio: "Pode dar ainda mais"

Não existe recepção melhor que essa!

Junto com o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, José Boto encontrou com o Rei Zico e com o eterno ídolo Andrade no Maracanã!

?: Gilvan de Souza / CRF#BemVindoBoto pic.twitter.com/NfckCZIuVe

? Flamengo (@Flamengo) December 28, 2024

"É uma responsabilidade e um orgulho muito grande (chegar ao clube). As epectativas do Flamengo são sempre ganhar, independentemente de qualquer coisa. É a minha maneira de ser, a do presidente e a do Filipe Luis", comentou José.