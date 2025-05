Onde vai passar Mushuc Runa x Cruzeiro pela Sul-Americana? Como assistir

Muschuc Runa e Cruzeiro se enfrentam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Olímpico de Riobamba, no Equador, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

As duas equipes já se enfrentaram na fase de grupos em duelo que terminou com uma surpreendente vitória dos equatorianos. Jogando no Mineirão, os brasileiros foram superados por 2 a 1.