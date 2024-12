David Luiz se despede do Flamengo após não ter seu contrato renovado: "Eternamente grato"

Neste sábado, por meio das redes sociais, o zagueiro David Luiz se despediu oficialmente do Flamengo. O contrato do jogador de 37 anos é válido até o dia 31 de dezembro, e o Rubro-Negro optou por não renová-lo.

"Chegou o grande dia de nos despedirmos, nação. Infelizmente não foi de uma forma mais formal, devido a inúmeros fatores, mas eu não poderia deixar de vir aqui e dizer que sou eternamente grato a tudo que vivi dentro do Flamengo. Vi toda a mobilização da torcida para que eu pudesse vestir o manto. Foi assim durante todos esses anos que eu passei, onde quer que a gente fosse, foi sempre muito caloroso, muito genuíno, seja no Rio de Janeiro, São Paulo, no Nordeste, no Sul", disse.

"Para mim foi sempre gratificante poder abraçar vocês e poder retribuir este amor que eu sempre senti e sinto até hoje. Queria agradecer a todos os funcionários, desde o pessoal da limpeza, da grama, da cozinha, do fundo do meu coração, porque foi sempre uma relação muito próxima. Tentei sempre ser o David, que é o que ardia meu coração, era poder ajudar, poder fazer com que as pessoas vivessem aquilo que elas merecem viver", continuou.