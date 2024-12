Com pontapé inicial de Renato Aragão, Jogo das Estrelas chega à sua 20ª edição neste sábado

Chegou aquele dia tão aguardado de fim de ano em que astros do mundo do futebol se reúnem em prol do maior evento beneficente esportivo do Brasil, sob o convite de Zico e em um momento ainda mais especial, por se tratar da 20ª edição do Jogo das Estrelas. O Maracanã volta a abrir seus portões neste sábado, com o Jogo dos Artistas às 16h (de Brasília) e o jogo principal às 18h30. Entre eles, o show do Double You, atração musical marcada para às 18h.

"Feliz demais em ver que o nosso Jogo das Estrelas chegou aos 20 anos de idade. Ele nasceu lá em 2004 com a pretensão de reunir amigos do mundo da bola para um evento de solidariedade em prol de algumas instituições e projetos sociais. Graças a Deus, ganhou corpo e uma força extraordinária para ajudar tanta gente que precisa. Neste ano, ainda teremos conosco o UNICEF, para onde parte dos recursos serão destinados", vibra o anfitrião Zico.

O Jogo das Estrelas sempre se notabilizou por reverter parte de sua renda a projetos sociais. Até hoje, mais de 400 deles foram agraciados. Nada mais emblemático, portanto, que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, organização mundialmente reconhecida e respeitada pelo trabalho que faz ajudando crianças e adolescentes, no país desde 1950, estivesse junto nessa causa. E, para registro de um momento único, Renato Aragão, Embaixador do UNICEF no Brasil, dará o pontapé inicial.