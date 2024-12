Santos mira a contratação de Thiago Maia, do Internacional

O volante foi revelado nas categorias de base do Peixe e recebeu a sua primeira chance no profissional em 2014. Foram 122 partidas pela equipe paulista, além de quatro gols e quatro assistências.

Em 2017, então, Thiago Maia partiu para a França para jogar no Lille. Três anos depois, voltou ao Brasil para vestir as cores do Flamengo. Já em março deste ano, foi vendido ao Inter.

O jogador tem contrato com o Colorado até o final de 2026. Ao todo, são 32 aparições, sendo 30 como titular, duas bolas na rede e quatro passes para tentos.

De volta à elite, o Santos quer montar um time competitivo para fazer uma boa temporada em 2025. O clube irá disputar Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil, além de um torneio amistoso nos Estados Unidos no começo de janeiro.

Nesta semana, o Peixe anunciou a contratação do técnico Pedro Caixinha. Contudo, a equipe ainda não anunciou a chegada de nenhum reforço. A diretoria até tentou Zé Rafael, mas viu o volante recusar a proposta.