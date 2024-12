Memphis tenta viabilizar amistoso entre Corinthians e clube africano

O atacante Memphis Depay está tentando viabilizar um amistoso entre o Corinthians e o Asante Kotoko, equipe da primeira divisão de Gana. O jogador do Timão tornou isso público na visita que fez ao centro de treinamento da equipe ganesa, em um papo com os jogadores do elenco.

"Estou tentando viabilizar um jogo amistoso entre vocês e meu time no Brasil. Falei com o treinador, está nos planos. Tomara que aconteça, para vocês mostrarem o talento de vocês no amistoso", comentou Memphis ao 3 Sports.

O Asante Kotoko está na quinta posição da atual edição do campeonato ganês, com 24 pontos, seis a menos em relação ao líder Heart of Lions. A equipe já ganhou 24 edições da liga nacional e três Ligas dos Campeões da África ao longo da história.