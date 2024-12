Agente revela que Antony foi "muito procurado" para se transferir do United em janeiro

Apesar de não estar apresentando um grande futebol nos últimos anos e recebendo bastantes criticas na Inglaterra, Antony parece estar valorizado no mercado da bola. Junior Pedroso, agente do jogador, revelou que "muitos clubes" procuraram o atacante do Manchester United para uma transferência em janeiro.

"Sim, muitos clubes nos procuraram para a transferência de Antony em janeiro. Esses clubes queriam entender a situação de Antony, então posso confirmar que há interesse concreto", disse ao portal GiveMeSport.

Antony foi anunciado pelo Manchester United em setembro de 2022. Em pouco mais de dois anos no clube, o brasileiro não tem conseguido corresponder as expectativas da torcida pelo valor investido, que gira em torno de 100 milhões de euros (R$ 504 milhões à época), entre fixo e bônus.