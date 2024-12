Os cinco momentos mais decepcionantes do Vasco em 2024

O ano do Vasco foi repleto de altos e baixos. O Cruzmaltino chegou até as semifinais da Copa do Brasil, mas ficou devendo na reta final do Brasileirão, onde lutava por vaga na Pré-Libertadores. A Gazeta Esportiva listou os cinco momentos mais decepcionantes do Gigante da Colina em 2024, veja abaixo:

1 - Coutinho abaixo do esperado

Um dos grandes momentos do Vasco na última temporada foi o retorno de Philippe Coutinho ao clube. Porém, o meia não rendeu o esperado, disputando 18 jogos e marcando três gols e uma assistência. Além disso, das 18 partidas em que esteve em campo, o jogador só viu o Cruzmaltino vencer em três delas.