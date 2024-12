Os cinco momentos mais decepcionantes do Cruzeiro em 2024

O ano de 2024 foi marcado por altos e baixos para o Cruzeiro. A equipe enfrentou frustrações no início da temporada, viu sua trajetória ganhar fôlego com bons resultados no cenário nacional e alimentou esperanças de dias melhores após transformações na gestão da SAF. No entanto, o desfecho trouxe novamente um sabor amargo, e, por isso, a Gazeta Esportiva resgatou os cinco momentos mais decepcionantes do Cabuloso em 2024; confira!

1 - Apagão na final da Sul-Americana

O Cruzeiro retornou a uma final de campeonato continental nesta temporada, após 15 temporadas. Porém, apesar da grande campanha no mata-mata, o vice-campeonato diante do Racing deixou um sabor amargo. Com um "apagão" no início da partida no Paraguai, a Raposa perdeu por 3 a 1 e deu adeus à possibilidade do título.