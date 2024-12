Filipe Luís tem reunião com novo diretor de futebol do Flamengo: "Trabalho em andamento"

O Flamengo acabou de mudar de presidente. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, foi eleito mandatário até o fim de 2027, ao lado de Flávio Willeman, vice-presidente geral.

O cartola acertou a chegada de José Boto, que estava no Osijek, da Croácia. O português também apresenta passagens por Benfica (Portugal), Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e PAOK (Grécia).

Filipe Luís, por sua vez, assumiu o Rubro-Negro na reta final da última temporada e, após conquistar a Copa do Brasil, foi mantido no cargo.

O Flamengo terá um calendário recheado em 2025, com Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes da Fifa.