Atlético-MG entra na concorrência por Caixinha, e técnico fica mais longe do Grêmio

O futuro do técnico Pedro Caixinha pode ter uma reviravolta nas próximas horas. As negociações com o Grêmio estavam evoluindo de forma satisfatória nos últimos dias, mas a concorrência de outra equipe pode melar o acerto com o time de Porto Alegre.

Segundo informações da Rádio Guaíba, a procura do Atlético-MG pelo técnico transformou os rumos no negócio com o Grêmio, que deve buscar outra opção.

O Galo estava empenhado em contratar o português Luís Castro, que fez sucesso no Botafogo no ano passado. Porém, o negócio não evoluiu como esperado.