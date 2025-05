Contra o América de Cali, Corinthians quer fazer valer retrospecto positivo contra colombianos

O mais recente embate contra colombianos, por sua vez, veio na atual temporada. O Timão viajou à Colômbia para enfrentar o América de Cali e, mesmo com uma escalação alternativa, conseguiu arrancar um empate em 1 a 1, com gol marcado pelo lateral Matheuzinho.

Corinthians e América de Cali vivem situações parecidas na Sul-Americana. O Timão ocupa a terceira colocação do Grupo C, com quatro pontos, enquanto o adversário colombiano é o vice-líder, com cinco. O Huracán-ARG figura no topo da chave, com sete pontos.

Dessa forma, uma vitória nesta terça-feira pode ser fundamental para o Alvinegro, já que somente o primeiro da chave vai direto às oitavas de final. O segundo colocado, por sua vez, disputa um playoff com os terceiros colocados vindos da Copa Libertadores.