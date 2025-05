Abel ultrapassa Felipão e assume a liderança no ranking de técnicos com mais vitórias no Brasileiro

Pouco depois de atingir 200 vitórias no comando do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira alcançou outra marca história no clube. Ao vencer o Vasco, por 1 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o português superou Luiz Felipe Scolari, o Felipão, e tornou-se o técnico com mais vitórias no torneio nacional.

Abel agora soma 86 triunfos no comando do Verdão, enquanto Felipão tem 85. O atual treinador precisou de menos jogos para chegar até essa marca. Ele esteve à beira do gramado no torneio em 157 partidas, enquanto Felipão comandou o Palmeiras no Brasileiro em 203 jogos.