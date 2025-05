Veja cinco pontos que merecem atenção em semana livre do Santos

O Peixe vem sofrendo muito na defesa. São 13 gols cedidos nos últimos nove compromissos. Na lateral direita, nenhuma das três opções conseguiu se firmar. JP Chermont, Leo Godoy e Aderlan viram Luisão ser improvisado no setor, mas o zagueiro também foi alvo de críticas.

No miolo de zaga, os quatro zagueiros estão vivendo um momento de instabilidade. Zé Ivaldo é quem está com a posição mais garantida no momento. Gil, que vinha sendo titular com frequência, falhou no empate de 1 a 1 com o CRB e viu Luan Peres ganhar posição. O camisa 14, contudo, foi mal no revés para o Grêmio. João Basso, por sua vez, está sem moral e não entra em campo desde o dia 12 de fevereiro.

O único que está se salvando na linha defensiva neste momento é Escobar. O lateral esquerdo é titular absoluto e faz diferença quando está em campo. Não à toa, o gol da derrota para o Grêmio saiu logo após o argentino ser substituído. A jogada começou justamente nas costas de Kevyson, que entrou no setor.

Gabriel Brazão também não é problema, pelo contrário. O goleiro é um dos principais nomes do elenco e vem evitando resultados piores.

Pontaria