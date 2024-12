Em 2024, Zé Rafael teve temporada com menos jogos desde que chegou ao Palmeiras

Zé Rafael, inclusive, está sendo assediado pelo mercado nesta janela de transferências. Clubes como Santos e Fluminense já demonstraram interesse no atleta de 31 anos. O camisa 8 palmeirense tem contrato válido até dezembro de 2026.

Caso permaneça no Palmeiras para 2025, Zé Rafael deverá se reapresentar com o restante do elenco no começo de 2025. O primeiro compromisso do Verdão no ano será contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista, dia 15 de janeiro.

Veja quantos jogos Zé Rafael disputou por temporada no Palmeiras